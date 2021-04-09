09 апреля 2021, 12:08
Экономика

Музыкальные работники Карелии могут попасть в список льготников

Депутаты хотят расширить список претендентов на бесплатный участок земли

Сегодня, 9 апреля, на заседании комитета по экономической политике Законодательного собрания Карелии обсуждалось предложение депутатов о расширении списка тех работающих на селе специалистов, кто может претендовать на бесплатный участок земли под индивидуальное жилищное строительство.

В список льготников было предложено добавить музыкальных работников. Это, прежде всего, преподаватели музыкальных школ, музыкальные руководители дошкольных образовательных заведений.

Депутат Ольга Шмаеник объяснила, что в 2019 году в закон, регламентирующий предоставление бесплатных земельных участков, были включены работники тех специальностей, которые указали руководители муниципалитетов.

Со временем список был расширен сотрудниками дошкольных учреждений. Сейчас выяснилось, что в перечень желательно добавить музыкальных работников. Это предложение не нашло возражений у депутатов парламента. Законопроект направили главе республики для получения заключения, так как он затрагивает финансовые обязательства Карелии. (фото deti-club.ru)

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Метки: 
участок земли
новости Карелии
музыкальные работники
льготники
Законодательное Собрание Карелии
Ольга Шмаеник
преподаватели музыкальных школ