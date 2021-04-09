Переход на четырехдневную рабочую неделю сможет стимулировать туризм
Правительство Страны восходящего солнца рассматривает возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю, чтобы улучшить качество жизни населения, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
В стране хотят протестировать выборочную систему трехдневных еженедельных выходных в течение месяца.
Экономисты считают, что сокращение рабочей недели подстегнет туристическую отрасль страны, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса.
В правительстве отмечают, что людям необходимо соблюдать баланс между работой и личной жизнью. Три выходных дня помогут им, например, ухаживать за детьми или пожилыми родственниками.
Долгие часы работы часто упоминаются как причина депрессии, а самоубийства — серьезная проблема в Японии.
В 2019 году компания Microsoft Japan провела эксперимент с четырехдневкой, который показал повышение производительности труда: было выполнено на 40 процентов больше работы, чем обычно.
Ранее омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей в сфере трудового законодательства Дмитрий Порочкин предложил протестировать в России четырехдневку на компаниях-добровольцах в течение года, а в Госдуме признали неизбежность сокращенной недели.
Обсуждения по поводу четырехдневки идут и в Европе. В декабре прошлого года министерство труда Испании выступило с предложением о сокращении рабочего времени.
Фото с сайта pm1.narvii.com