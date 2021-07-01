Официальный дилер MITSUBISHI MOTORS вернулся в Петрозаводск
На протяжение четырех лет в Карелии отсутствовал официальный дилер компании Mitsubishi Motors. Это представляло значительные неудобства для желающих пройти техническое обслуживание автомобилей Mitsubishi и купить новый автомобиль в Петрозаводске.
В июне к числу дилерских центров ПКФ Слово прибавился еще один - Mitsubishi Motors. Большое праздничное открытие запланировано на конец года, но уже сейчас возможно приобрести новый автомобиль и произвести сервисное обслуживание или ремонт автомобиля любого года выпуска.
В дилерском центре выставлены автомобили основного модельного ряда Mitsubishi, продаваемые в России через официального дилера: PAJERO SPORT, Eclipse Cross, ASX, OUTLANDER и пикап L200. И еще можно пройти тест-драйв на всех моделях и испытать их на ходу.
Сервис также принимает автомобили на обслуживание и ремонт.
Вы можете произвести техническое обслуживание (ТО), ремонт и диагностику подвески, заправку системы кондиционирования, замену ремня ГРМ, замену тормозных колодок и дисков, проверку АКБ, развал-схождение.
Для всех владельцев старше 3-х лет действует дополнительная выгода до 25%.
В честь открытия дилерского центра все владельцы автомобилей Mitsubishi могут пройти Комплексную диагностику “Mitsubishi Welcome!” с проверкой по 20 пунктам:
- проверка глубины протектора
- износ тормозных колодок (дисковые тормоза)
- износ тормозных дисков
- осмотр передней подвески
- осмотр задней подвески
- осмотр элементов крепления выхлопной системы и трубопровода
- проверка давления в шинах
- осмотр состояния приводных ремней
- проверка уровней технологических жидкостей: тормозная, охлаждающая, масло ДВС
- осмотр переднего редуктора на предмет протечек
- осмотр заднего редуктора на предмет протечек
- осмотр коробки передач на предмет протечек
- проверка заряда АКБ
- проверка работоспособно внешних световых приборов
- проверка работоспособности звукового сигнала
- проверка работоспособности системы отопителя
- проверка эффективности системы кондиционирования воздуха
- проверка работоспособности омывателей переднего и заднего стекол
- проверка привода стеклоочистителя переднего и заднего стекол
- проверка работы стояночного тормоза
Официальный дилерский центр расположен по адресу: г. Петрозаводск, Лососинское шоссе, д. 39, стр. 2
Телефон для записи: 8(8142) 44-44-03
Сайт: https://mitsubishi-pkfslovo.ru.
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