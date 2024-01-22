22 января 2024, 20:16
Общество

Водителям сообщили, где не надо парковаться вечером в Петрозаводске

Припаркованные с нарушениями на 8 улицах карельской столицы автомобили эвакуируют

В ночь с 22 на 23 января в Петрозаводске будут убирать снег с улиц. На восьми из них попросили не парковаться, сообщает Госавтоинспекция.

Работы пройдут по адресам: улицы Фролова, Горького, Питкярантская, Дзержинского, Свердлова, проспект Октябрьский. Также снег будут вывозить с улицы Луначарского и Онежской набережной.

Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники эвакуируют на специализированную стоянку. // фото: ГИБДД Петрозаводска

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новости Карелии
Петрозаводск
парковка
уборка снега