22 января 2024, 20:16
Водителям сообщили, где не надо парковаться вечером в Петрозаводске
Припаркованные с нарушениями на 8 улицах карельской столицы автомобили эвакуируют
В ночь с 22 на 23 января в Петрозаводске будут убирать снег с улиц. На восьми из них попросили не парковаться, сообщает Госавтоинспекция.
Работы пройдут по адресам: улицы Фролова, Горького, Питкярантская, Дзержинского, Свердлова, проспект Октябрьский. Также снег будут вывозить с улицы Луначарского и Онежской набережной.
Припаркованные с нарушениями автомобили, мешающие работе снегоуборочной техники эвакуируют на специализированную стоянку. // фото: ГИБДД Петрозаводска