Водитель сбила ребенка в центре Петрозаводска

На улице Еремеева в Петрозаводске автоледи сбила ребенка. Об инциденте рассказали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Он попал на видео.

В кадре черный автомобиль двигался по направлению от проспекта Ленина, когда подросток в черной толстовке с капюшоном начал переходить дорогу. Водитель не успела остановиться и сбила его.

Мальчик сумел подняться. Из автомобиля вышла женщина, которая сначала подошла к пострадавшему, затем осмотрела транспортное средство, после чего усадила подростка в машину и покинула место ДТП вместе с ним. // фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВКонтакте