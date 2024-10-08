08 октября 2024, 21:12
Происшествия

Водитель сбила ребенка в центре Петрозаводска

Подросток переходил дорогу и попал под колеса

На улице Еремеева в Петрозаводске автоледи сбила ребенка. Об инциденте рассказали в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Он попал на видео.

В кадре черный автомобиль двигался по направлению от проспекта Ленина, когда подросток в черной толстовке с капюшоном начал переходить дорогу. Водитель не успела остановиться и сбила его.

Мальчик сумел подняться. Из автомобиля вышла женщина, которая сначала подошла к пострадавшему, затем осмотрела транспортное средство, после чего усадила подростка в машину и покинула место ДТП вместе с ним. // фото: «Подслушано у водителей Птз и Карелии» / ВКонтакте

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новости Карелии
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