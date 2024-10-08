08 октября 2024, 19:12
Происшествия

Чемпионка России по ледолазанию умерла из-за укуса клеща

Спортсменку Алену Власову на даче укусил зараженный энцефалитом клещ, она погибла

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась от последствий укуса клеща во время отдыха на даче. Последние три месяца своей жизни 35-летняя спортсменка находилась в состоянии, близком к коме, с тяжелым поражением легких – более 70 процентов органа было затронуто.

О трагедии сообщили в Федерации альпинизма России. Как уточняет Свердловская федерация, причиной смерти стал клещевой укус.

Инцидент произошел в конце июня, когда Власова отдыхала у друзей на даче. После укуса она обратилась в больницу, где ей сообщили, что клещ был инфицирован.

Вскоре у нее развился энцефалит, который вызвал серьезные осложнения. Власова провела три месяца на искусственной вентиляции легких, не приходя в сознание. Хотя она реагировала на присутствие собеседников, пытаясь ответить и открывать глаза, состояние ее здоровья продолжало ухудшаться. На днях, 5 октября, спортсменка скончалась.

Алена Власова в феврале этого года стала чемпионкой России в парной гонке на скорость по ледолазанию. У нее остались муж и 10-летняя дочь. // фото: pixabay.com

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