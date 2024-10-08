Чемпионка России по ледолазанию умерла из-за укуса клеща

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова скончалась от последствий укуса клеща во время отдыха на даче. Последние три месяца своей жизни 35-летняя спортсменка находилась в состоянии, близком к коме, с тяжелым поражением легких – более 70 процентов органа было затронуто.

О трагедии сообщили в Федерации альпинизма России. Как уточняет Свердловская федерация, причиной смерти стал клещевой укус.

Инцидент произошел в конце июня, когда Власова отдыхала у друзей на даче. После укуса она обратилась в больницу, где ей сообщили, что клещ был инфицирован.

Вскоре у нее развился энцефалит, который вызвал серьезные осложнения. Власова провела три месяца на искусственной вентиляции легких, не приходя в сознание. Хотя она реагировала на присутствие собеседников, пытаясь ответить и открывать глаза, состояние ее здоровья продолжало ухудшаться. На днях, 5 октября, спортсменка скончалась.

Алена Власова в феврале этого года стала чемпионкой России в парной гонке на скорость по ледолазанию. У нее остались муж и 10-летняя дочь. // фото: pixabay.com