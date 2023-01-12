Водитель на парковке распылил газовый баллон в лицо сторожу

Молодой сторож пострадал на парковке в одном из населенных пунктов Сортавальского района. Ему в лицо распылили газовый баллончик, сообщили в МВД Карелии.

Конфликт произошел по поводу неправильно поставленной машины. Автомобиль припарковали в неположенном месте, 21-летний сторож попросил водителя убрать машину.

Тот проигнорировал эту просьбу, сотрудник повторил ее. Тогда автомобилист приоткрыл окно и распылил содержимое баллончика в лицо сторожу.

После этого нарушитель уехал, а пострадавший обратился за помощью к врачу.

Личность подозреваемого установил участковый уполномоченный полиции. Оказалось, что это 42-летний житель одного из поселков. Возбуждено уголовное дело. // фото: freepik.com