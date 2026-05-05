05 мая 2026, 06:30
Во вторник в Карелии ожидаются дождь и умеренный ветер
Прогноз погоды на сегодня, 5 мая
Фото: freepik
Сегодня, 5 мая, в Петрозаводске будет облачно с прояснениями. Днём без существенных осадков. Ветер юго-западный умеренный, днём с порывами сильного. Температура воздуха днём +13...+15 °C. Атмосферное давление будет расти.
В Карелии будет облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, днём местами с порывами сильного. Температура воздуха днём +10...+15 °C, местами до +7 °C.
По прогнозу Гидрометцентра России: в Калевале днём +9 °C.
В Кеми днём +13 °C.
В Кондопоге днём +14 °C.
В Медвежьегорске днём +13 °C.
В Олонце днём +14 °C.
В Пудоже днём +15 °C.
В Сегеже, Сортавале и Суоярви днём +12 °C.