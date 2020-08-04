В WhatsApp появилась удобная опция

В популярном мессенджере появилась новая опция. Теперь пользователи WhatsApp смогут проверить подлинность пересланных сообщений, сообщает РИА Новости.

Рядом с посланиями в групповых чатах и переадресованных много раз появится значок лупы, нажав на который, текст сообщения отправится в поисковик Google. Юзер сможет получить новости или другие источники информации по теме.

Новая опция доступна в последних версиях мессенджера в ряде стран на устройствах под управлением iOS и Android.