04 августа 2020, 19:44
В WhatsApp появилась удобная опция
Пользователи мессенджера смогут проверить подлинность сообщений
В популярном мессенджере появилась новая опция. Теперь пользователи WhatsApp смогут проверить подлинность пересланных сообщений, сообщает РИА Новости.
Рядом с посланиями в групповых чатах и переадресованных много раз появится значок лупы, нажав на который, текст сообщения отправится в поисковик Google. Юзер сможет получить новости или другие источники информации по теме.
Новая опция доступна в последних версиях мессенджера в ряде стран на устройствах под управлением iOS и Android.