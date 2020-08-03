Кот преодолел значительное расстояние, чтобы вернуться в семью

Британцы отдали своего рыжего кота Гарфилда в другую семью на севере Лондона. Однако питомец спустя считанные дни сбежал от новых хозяев и вернулся к старым в деревню. Об истории возвращения животного в семью написала «Лента.ру» со ссылкой на газету The Sun.

Пушистик за полтора месяца преодолел на своих лапках более 64 километров. Хозяева весьма удивились, когда увидели на пороге кота.

«Я не понимаю, как кот, который никогда не выходил на улицу, смог вернуться домой», - рассказал англичанин. Семейная пара решила больше не отдавать Гарфилда другим людям и оставить его у себя.

Фото: aroundpet.ru