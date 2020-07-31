Эксперты рассказали, как больные Covid-19 теряют обоняние

Американские эксперты из Гарварда выяснили, что коронавирус атакует клетки, которые обеспечивают метаболическую и структурную поддержку сенсорных нейронов, а также определенных стволовых клеток и клеток кровеносных сосудов. В результате заболевший коронавирусом теряет обоняние, пишет Science Advances.

Эксперты уверены, что навсегда потерять обоняние заболевшие Covid-19 не могут. Этот симптом носит временный характер.

«Наши результаты показывают, что новый коронавирус изменяет обоняние у пациентов не путем непосредственного заражения нейронов, а посредством воздействия на функцию опорных клеток. Я думаю, что это хорошая новость, потому что как только инфекция проходит, обонятельные нейроны, по-видимому, не нуждаются в замене или восстановлении с нуля», - рассказал автор исследования профессор нейробиологии Гарвардской медицинской школы Сандип Роберт Датта.