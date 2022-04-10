В России придумали, как перенести видео с YouTube во «ВКонтакте»

Российские разработчики Juice Development придумали сервис для переноса видео с платформы YouTube в социальную сеть «ВКонтакте».

Новый сервис VK Video Transfer прост в использовании и работает на платформе VK Mini Apps. Чтобы перенести контент с канала видеохостинга, потребуется скопировать ссылку на канал, ввести специальный код в настройках канала в сервисе, выбрать ролики для переноса и выбрать место для загрузки – в паблик ВК или на личную страницу. Когда перенос завершится, пользователю придет уведомление. Подробную инструкцию по переносу видеоконтента с YouTube в социальную сеть можно найти в сообществе разработчиков.

Разработчики отметили, что максимально смогут перенести 1000 роликов. Приложение исключает возможность переноса канала третьими лицами.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала мнение о том, что YouTube подписал себе приговор и призвала российских пользователей сохранять контент и переходить на другие платформы. (фото на главной pixabay.com, JESHOOTS-com, vk.com)