В России предложили маркировать чипсы предупреждениями о вреде

Общественное движение «Здоровое Отечество» обратилось к правительству с инициативой ввести обязательную маркировку для ультрапереработанных продуктов – чипсов, колбас и сосисок, сообщает «Коммерсант».

По мнению общественников, такая мера поможет снизить потребление вредных продуктов и уменьшить долю фальсификата.

Активисты также предлагают запретить использование опасных пищевых добавок, например, диоксида титана (E171), который часто встречается в чипсах и других продуктах.

Среди других инициатив — сделать государственные стандарты обязательными для всех продуктов питания и, в первую очередь, для детского и молочного ассортимента, а также создание в магазинах отдельных полок для фермерских продуктов.

По данным источника, в правительстве подтвердили получение письма и направили его на рассмотрение в Роспотребнадзор, Минпромторг и Минсельхоз.