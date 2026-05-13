Россияне впервые за 15 лет стали менее счастливыми

Россияне стали больше грустить. Индекс счастья в стране упал до минимума за 15 лет, составив 52 пункта в апреле, такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения. Еще в марте он составлял 56.

Ниже показатели были только в 2011 году, тогда показатель составлял 41 пункт, самым «счастливым» годом за последнее время стал 2023, когда индекс составил 73 пункта.

В ходе опроса россиян спрашивали: «В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?» Доля тех, кто назвал себя определенно счастливым, упала на 2 п.п. В апреле 2025 года индекс счастья составлял 63 пункта. Падение составило 11 п.п. год к году.