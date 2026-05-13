13 мая 2026, 12:22
В Пудоже курсировал небезопасный автобус
Сотрудники Госавтоинспекции выписали штраф водителю автобуса без техосмотра
Фото: Госавтоинспекция Карелии
В Пудоже госавтоинспекторы выявили серьезное нарушение при проверке одного из местных рейсовых автобусов, сообщили в ГАИ Карелии.
По данным источника, водитель управлял транспортным средством, которое не прошло технический осмотр. Нарушителю назначили административный штраф, размер которого составляет от 500 до 800 рублей.
В ГАИ напомнили, что эксплуатация автобусов, не прошедших техосмотр, недопустима.
«Неисправное транспортное средство или автобус без подтверждения его безопасности создает реальную угрозу жизни и здоровью пассажиров»,
— говорится в сообщении.
Сообщается, что профилактические мероприятия будут продолжены по всей республике.