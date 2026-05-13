Новый обязательный экзамен появится в российских школах

С 2028 года в российских школах будет введен обязательный экзамен по истории для учеников девятых классов. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, его слова приводит РИА Новости.

Чиновник назвал историю важным предметом. Он отметил, что экзамен по истории будет устным. Его формат будет обсуждаться с преподавателями, учениками и экспертами.

Подчеркивается, что экзамен поможет развить у подростков умение аргументировать или опровергать определенные мнения, а также формировать свое отношение к тем или иным событиям и личностям.

