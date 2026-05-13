Аферисты запугали молодую пару из Петрозаводска обысками

В полицию Петрозаводска обратилась 19-летняя жительница города и сообщила, что ее с молодым человеком обманули мошенники. Об этом сообщили в МВД по РК.

По данным источника, девушке позвонил неизвестный мужчина и сообщил о необходимости пройти медосмотр до конца мая. Затем будущей жертве аферисты прислали уведомление о взломе ее личного кабинета на портале «Госуслуги» и телефон техподдержки сайта. Девушка связалась со специалистом и рассказала ему о произошедшем. Ее соединили с «сотрудницей» Росфинмониторинга, которая убедила петрозаводчанку зайти в свой аккаунт и открыть несколько папок, в одной из которых был документ — «право представительства», оформленный на преступницу.

Затем «специалист» попросила девушку установить приложение для видеосвязи и ответить на звонок вместе с молодым человеком. После этого она помогла молодым людям составить жалобу в Следственный комитет. К работе с жертвами подключился «сотрудник ФСБ».

Он сообщил, что те находятся под подозрением и вскоре у них пройдут обыски.

«Если в квартире будут найдены хоть какие-то деньги, обоим будет грозить суровое наказание. Все средства необходимо срочно «задекларировать», перечислив их на специальные счета»,

— говорится в сообщении.

Молодые люди перевели аферистам 417 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.