Ребенок выжил после падения с 15-го этажа в российском городе

В Екатеринбурге четырехлетний ребенок выпал из окна 15-го этажа. Об этом сообщает портал e1.ru.

По данным источника, инцидент произошел сегодня в 10 часов утра. Дошкольник приземлился на газон, где его и нашли. Мальчик был экстренно доставлен в реанимацию. Врачи борются за его жизнь. Обстоятельства случившегося устанавливают сотрудники службы по делам несовершеннолетних.

