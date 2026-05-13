Финляндия ограничит экспорт лекарств и других товаров в Россию

Финляндия планирует ужесточить экспорт в Россию фармацевтической и медицинской продукции, включая стоматологическое оборудование, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

По информации источника, ограничения вводятся в связи с повышенным риском использования такой продукции в военных целях.

До настоящего времени экспорт медицинской и фармацевтической продукции из Финляндии в Россию был возможен при наличии специальных разрешений.

Ограничения могут начать действовать уже в июле этого года.