13 мая 2026, 11:36
Финляндия ограничит экспорт лекарств и других товаров в Россию

Финляндия опасается использования Россией своей медицинской продукции в военных целях
Финляндия планирует ужесточить экспорт в Россию фармацевтической и медицинской продукции, включая стоматологическое оборудование, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.

По информации источника, ограничения вводятся в связи с повышенным риском использования такой продукции в военных целях.

До настоящего времени экспорт медицинской и фармацевтической продукции из Финляндии в Россию был возможен при наличии специальных разрешений.

Ограничения могут начать действовать уже в июле этого года.

