13 мая 2026, 11:36
Финляндия ограничит экспорт лекарств и других товаров в Россию
Финляндия опасается использования Россией своей медицинской продукции в военных целях
Финляндия планирует ужесточить экспорт в Россию фармацевтической и медицинской продукции, включая стоматологическое оборудование, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на телерадиокомпанию Yle.
По информации источника, ограничения вводятся в связи с повышенным риском использования такой продукции в военных целях.
До настоящего времени экспорт медицинской и фармацевтической продукции из Финляндии в Россию был возможен при наличии специальных разрешений.
Ограничения могут начать действовать уже в июле этого года.