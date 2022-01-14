В пятницу в Петрозаводске и Карелии снежно и все еще тепло

Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями. В региональном Гидрометцентре прогнозируют, небольшой снег, слабую метель. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -2, -4 в течение суток.

В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах слабая метель. Ветер западный, северо-западный умеренный порывистый. Температура воздуха составит -1, -6 в течение суток.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем -2;

В Кондопоге днем -2;

В Медвежьегорске днем -5;

В Олонце днем -1;

В Пудоже днем -5;

В Сегеже днем -5;

В Сортавале днем -2;

В Суоярви днем -2. (фото «Петрозаводск говорит»)