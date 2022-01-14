14 января 2022, 07:00
В пятницу в Петрозаводске и Карелии снежно и все еще тепло
Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду
Сегодня в Петрозаводске облачно с прояснениями. В региональном Гидрометцентре прогнозируют, небольшой снег, слабую метель. Ветер западный, северо-западный умеренный. Температура воздуха -2, -4 в течение суток.
В Карелии облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах слабая метель. Ветер западный, северо-западный умеренный порывистый. Температура воздуха составит -1, -6 в течение суток.
По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем -2;
В Кондопоге днем -2;
В Медвежьегорске днем -5;
В Олонце днем -1;
В Пудоже днем -5;
В Сегеже днем -5;
В Сортавале днем -2;
В Суоярви днем -2. (фото «Петрозаводск говорит»)