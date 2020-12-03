В Петрозаводске проверили соблюдение масочного режима в такси

Сотрудники ГИБДД и Минтранса РК проверяют соблюдение масочного режима водителями и пассажирами такси. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

При выявлении нарушений инспекторы составляют акты. Минимальный штраф за нарушение санитарных норм - 15 тысяч рублей. При этом, такой меры, как предупреждение, проверяющие не применяют.

Одновременно продолжаются рейды на общественном транспорте. За эту неделю составлено восемь протоколов, всего их уже более 50.

Власти напомнили, что за игнорирование масочного режима в транспорте пассажиры могут быть оштрафованы на сумму от 1 до 30 тысяч рублей. Фото пресс-службы Минтранса РК