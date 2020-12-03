В Карелии произведена очистка скал вдоль трасс «Кола» и «Сортавала»

Со скал вдоль федеральных автомобильных трасс «Кола» и «Сортавала» в Карелии исчезли вандальные рисунки и надписи. В общей сложности было очищено около 30 тысяч кв.м скальных пород более чем на 80 участках дорог.

Олег Ермолаев, министр экономического развития и промышленности Республики Карелия:

«Подобные проекты в большинстве случаев требуют серьезных финансовых вложений и зачастую невозможны без участия бизнеса. Мы рады, что данную инициативу поддержал Сбербанк и надеемся, что совместными усилиями нам удастся реализовать ряд других экологических проектов, которые позволят повысить туристическую привлекательность республики, а участие банка послужит примером для других компаний».

Константин Бугрим, управляющий Карельским отделением Сбербанка:

«Сбер одним из первых в стране начал придерживаться принципов социальной и экологической ответственности. Уделяя большое внимание «зеленой» теме, мы ведем политику по защите окружающей среды, которая охватывает все направления работы как внутри, так и за пределами группы Сбер. Карельское отделение готово оказывать финансовую поддержку инициативам, направленным на улучшение экологии.

По словам К.Бугрима, в банке также рассматривают возможность льготного кредитования компаний, которые планируют переход на современные технологии, позволяющие снизить нагрузку на окружающую среду.

Для предотвращения появления новых надписей и рисунков вдоль трасс будут установлены камеры видеонаблюдения, которые позволят отслеживать дальнейшие попытки нарушения чистоты придорожных скальных обнажений.

Фото с сайта avto-second.ru