В Петрозаводске открывается выставка - продажа женской одежды

Актуальную коллекцию курток и пальто представят в ТЦ «Невский»

Фото: ИП Шпак Тамара Ивановна

Жители и гости Петрозаводска смогут познакомиться с новой коллекцией курток и пальто сезона 2026 года, подготовленной российскими и зарубежными производителями.

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В экспозиции будут представлены модели размеров от 44 до 70. Среди них - легкие куртки для межсезонья, утепленные модели для прохладной погоды и пальто различных фасонов. Организаторы отмечают, что коллекция ориентирована на женщин, которые ценят сочетание комфорта и современного стиля.

По словам представителей выставки, при создании новых моделей производители сделали акцент на актуальном крое, удобстве и разнообразии цветовых решений. Такой подход позволяет подобрать верхнюю одежду для разных возрастов, предпочтений и повседневных ситуаций - от деловых поездок до прогулок по городу.

Выставка будет работать в течение четырех дней. С 22 по 25 Сентября с 10 до 19 часов в ТЦ «Невский».

г. Петрозаводск, пр Невский.30

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