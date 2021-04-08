В МВД Карелии подвели итоги операции «Уклонист»

На территории Карелии прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Уклонист», сообщает МВД Карелии.

Полицейские выявляли потребителей запрещенных веществ, а также разыскивали лиц, уклоняющихся от исполнения обязанности пройти диагностику, реабилитацию или лечение от наркомании.

На момент начала операции на контроле у наркополицейских находились более 730 лиц, на которых судом возложено исполнение обязанности по прохождению диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании, медицинскую и социальную реабилитацию.

В ходе мероприятия, по фактам потребления наркотических средств и уклонения от прохождения диагностики, полицейскими составлено 37 административных протоколов.

Кроме того, в Сортавальском районе выявлен факт незаконного оборота наркотических средств. Местный житель привлечен к административной ответственности.

В Петрозаводске на улице Чапаева сотрудники ДПС остановили легковой автомобиль, у водителя которого выявлены признаки наркотического опьянения.

Еще одна цель операции «Уклонист» – выявление мест потребления наркотических средств и психотропных веществ.

Установлен гражданин, который в течение нескольких месяцев предоставлял знакомым помещение для потребления наркотических средств. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Фото с сайта lechenie-narkomanii-alkogolizma.ru