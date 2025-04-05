05 апреля 2025, 15:50
В Карелии выясняют, что творится с питанием в одной из школ
В туристическом городе республики пожаловались на отсутствие еды в школе, в образовательном учреждении проведут проверку
фото unsplash.com
Чиновники карельского министерства образования и спорта проверяют информацию о платных завтраках и напитках в школе Приладожья. 4 апреля в Сортавалу выехал специалист министерства для проверки.
В паблике «Подслушано в Сортавала» пожаловались, что больше месяца в сортавальской школе №4 нет еды, а есть лишь чай и платные завтраки. Также написали, что в магазин из школы не выпускают, детям приходится брать еду с собой. 3 апреля в комментариях написали, что в школе стали выдавать обеды с 2-го числа. В комментариях предположили, что в учреждении может не хватать поваров.
Факт ненадлежащего питания в образовательном учреждении проверят. Ситуация взяла на личный контроль исполняющая обязанности министра Наталья Кармазина.