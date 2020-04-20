В Карелии выберут дома культуры, которые получат субсидии

В республике объявлен конкурс на получение субсидий для муниципальных домов культуры. Населенные пункты с числом жителей до 50 тысяч человек смогут получить деньги на укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры. Средства поступят из бюджета Карелии.

Заявки для конкурсного отбора принимают до 7 сентября. Их можно направить в бумажном виде по адресу Петрозаводск, пл. Ленина, д. 2 (ГАУ РК «Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия») или в электронном виде на почту etnodomrk@yandex.ru. Телефон для справок: (8142)78-33-79.

В республиканском министерстве культуры уточняют, что смета должна быть предварительно согласована с Региональным центром по ценообразованию в строительстве.

Победителей отберут до 14 сентября. Заявка – тут.