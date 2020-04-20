20 апреля 2020, 10:08
В Карелии сегодня пройдут диктанты на национальных языках
20 апреля отмечается День карельской и вепсской письменности
В понедельник, 20 апреля, в честь Дня карельской и вепсской письменности в Карелии пройдут диктанты на национальных языках, сообщает администрация Петрозаводска.
Диктанты пройдут онлайн, в соцсетях:
12.00 - лекция по истории карельской письменности в группе «Карелия интересная»;
13.00 - диктант на собственно-карельском наречии карельского языка в группе «Paginkazu»;
14.00 - диктант на ливвиковском наречии карельского языка в группе «Karjalan kielen kodi»;
15.00 - диктант на людиковском наречии карельского языка в группе «Lüüdin kiel»;
17.00 - подведение итогов дня.
Приглашаются все любители и знатоки.