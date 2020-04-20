В Карелии сегодня пройдут диктанты на национальных языках

В понедельник, 20 апреля, в честь Дня карельской и вепсской письменности в Карелии пройдут диктанты на национальных языках, сообщает администрация Петрозаводска.

Диктанты пройдут онлайн, в соцсетях:



12.00 - лекция по истории карельской письменности в группе «Карелия интересная»;

13.00 - диктант на собственно-карельском наречии карельского языка в группе «Paginkazu»;

14.00 - диктант на ливвиковском наречии карельского языка в группе «Karjalan kielen kodi»;

15.00 - диктант на людиковском наречии карельского языка в группе «Lüüdin kiel»;

17.00 - подведение итогов дня.

Приглашаются все любители и знатоки.