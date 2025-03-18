В Карелии расширили список получателей бесплатной социальной помощи

Текст, фото: Антонина Кябелева

В конце января 2025 года в Петрозаводском городском суде был рассмотрен иск прокурора Петрозаводска к Комплексному центру социального обслуживания населения Республики Карелия. Иск был подан в интересах бывшей малолетней узницы фашистских концлагерей Ленины Макеевой, которая на протяжении нескольких лет добивалась права на бесплатное социальное обслуживание. Несмотря на то, что иск прокурора судья Петрозаводского городского суда не удовлетворила, ситуация разрешилась самым неожиданным и радикальным образом.

Пятилетней девочкой Ленина Павловна попала в концлагерь, располагавшийся в Петрозаводске в районе Пятого поселка. В лагере она провела около трех лет и до сих пор отчетливо помнит те страшные годы. Так случилось, что у Ленины Макеевой не осталось родственников, она живет одна на пятом этаже в доме без лифта. Несмотря на преклонный возраст, она сохранила внутренние силы, чтобы бороться с несправедливостью и с удивительным упорством отстаивать свои права, даже когда кажется, что приходится стучать в надежно запертые двери. А именно это и произошло, когда в центре социального обслуживания ей отказали в предоставлении бесплатной социальной помощи на дому. Бывшая узница нуждалась в уборке квартиры и доставке продуктов.

В центре социального обслуживания были готовы предоставить ей подобные услуги, но за плату. Ленина Макеева внимательно изучила законодательство. Она была уверена в своей правоте. Дело в том, что право на бесплатное социальное обслуживание имеют ветераны Великой Отечественной войны, а участники ВОВ и бывшие узники концлагерей уравнены в правах, в том числе и по части льгот.

Несколько лет женщина потратила на переписку с различными органами власти. Она дошла до прокуратуры, где встали на сторону женщины и обратились в ее интересах с иском в суд.

Представители центра социального обслуживания и карельского Министерства соцзащиты настаивали в суде, что в законодательстве четко определены категории граждан, имеющие право на бесплатные социальные услуги. С 1 января 2023 года туда были включены ветераны и участники войны, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя. А вот несовершеннолетних узников лагерей в этом перечне не оказалось.

При этом региональная власть имеет право расширить этот перечень. Как выяснилось в суде, в 2022 году Глава РК поручил Минфину проработать данный вопрос.

В суде рассказали, что в Минфине вопрос проработали и подсчитали, что потребуется дополнительно 3 миллиона рублей.

На этой стадии вопрос был благополучно «закрыт». Видимо, до лучших времен, когда уже и помогать будет некому.

Судья Петрозаводского городского суда приняла сторону чиновников, отказав прокуратуре в удовлетворении иска.

После выхода статьи о судебном процессе на нее эмоционально отреагировал Глава РК. Карельский губернатор назвал эту историю «возмутительной и недопустимой» и сообщил, что пробелы в законодательстве устранены, а список получателей бесплатных социальных услуг расширен.

На днях я созвонилась с Лениной Макеевой, чтобы выяснить, изменилось ли что-то в ее жизни. Ленина Павловна сообщила, что с недавних пор раз в неделю к ней приходит социальный работник, чтобы помочь с уборкой квартиры. Она рассказала, что теперь в Карелии правом на бесплатные социальные услуги могут воспользоваться и другие бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

В Министерстве социальной защиты Карелии подтвердили, что были внесены соответствующие изменения в законодательство, и перечень получателей бесплатных социальных услуг, предоставляемых на территории республики, расширен.

В феврале 2025 года были внесены изменения в Постановление правительства РК от 2 сентября 2019 года (№ 335-П). Согласно документу, право на бесплатные социальные услуги в форме обслуживания на дому имеют бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, а также родители детей-инвалидов, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

Удивительно, как упорство одной женщины помогло изменить ситуацию для жителей республики, нуждающихся в государственной поддержке.