В Финляндии сегодня «женский день»

Високосный день 29 февраля, согласно старинной финской традиции, считается в Финляндии днем незамужних девушек, когда они могут делать предложение понравившемуся им мужчине, сообщает Yle.

В случае отказа несговорчивый жених должен подарить женщине отрез ткани на юбку.

В Лапинярви в регионе Восточная Уусимаа в этот день устраивается праздник любви, в ходе которого тому, кто сделает предложение на публике, муниципалитет продаст участок за полцены.

Во всех культурах 29 февраля считался днем, когда мировой уклад выворачивался наизнанку, и могли происходить самые сумасшедшие вещи.

В старину по всей Финляндии 29 февраля устраивались «високосные танцы», во время которых старые девы и незамужние женщины могли надеяться встретить жениха.

На сегодняшний день традиция, согласно которой незамужние женщины могут смело сделать предложение холостому мужчине, - это просто забавный пережиток прошлого, тем не менее, никто не запрещает всерьез попытать счастья.