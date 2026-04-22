В двух городах Карелии огнеборцы одновременно тушили пожары

В МЧС Карелии сообщили о пожарах на открытых территориях, произошедших в республике за прошедшие сутки.

По данным источника, 21 апреля в 14:28 поступило сообщение о пожаре на улице Сулажгорские Высоты в Петрозаводске. Для ликвидации привлекались четыре единицы техники и 14 человек. Огонь «съел» сухую траву на площади 8,7 га.

Практически в это же время, в 14:51, пожарных подняли по тревоге в Сортавале. На Выборгском шоссе огонь уничтожил мусор на площади 100 кв. м. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и 7 человек.

