Уникальные памятники на острове Кижи не защищены от пожара

В Москве потребовали доложить о проверке информации о проблемах с пожарной безопасностью на острове Кижи. Об этом сообщили в СК России.

Федеральный телеканал рассказал о проблемах в обеспечении пожарной безопасности музейного комплекса «Кижский погост», являющегося уникальным памятником русского деревянного зодчества.

Из-за неудовлетворительного состояния инженерных коммуникаций и отсутствия оборудования музейный комплекс в Онежском озере не защищен от пожаров зимой, а летом подача воды затруднена. После масштабной реставрации специалисты разработали проект по оснащению музейного комплекса на острове Кижи системой пожаротушения, но музей отказался от него, сославшись на незавершенность.

«В рамках телевизионного сюжета представители проектной организации обратились к председателю Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкину. Также отмечено, что аналогичные проблемы с обеспечением пожарной безопасности имеют место и на ряде других объектов деревянного зодчества в республике Карелия»,

- сообщает пресс-служба СК.

Следователи в Карелии проводят проверку по признакам нарушения требований сохранения или использования объектов культурного наследия. Александр Бастрыкин ждет доклад.

Напомним, в начале марта в Петрозаводске сгорел деревянный дом-памятник 18 века, в котором проводилась реставрация. Причину серьезного пожара в Доме горного начальника до сих пор не назвали.