Пенсионер госпитализирован после аварии под Петрозаводском

Во вторник, 21 апреля, в 12 часов на пересечении трассы «Кола» и Пряжинского шоссе в Прионежском районе произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ГАИ, 72-летний водитель автомобиля Volkswagen Jetta допустил столкновение с автомобилем Daewoo Matiz, за рулем которого находилась 46-летняя женщина. В результате аварии пенсионер получил травмы и был госпитализирован.

