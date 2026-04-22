За ДТП с голубем водителя могут арестовать

Штраф в 600 рублей может грозить водителю, сбившему голубя, рассказала РИА Новости юрист Юлия Павлова.

Эксперт отметила, что наезд на пернатого, который относится к охотничьим ресурсам, считается ДТП, поэтому покидать место происшествия нельзя. Если факт оставления будет зафиксирован, то водителю может грозить лишение прав или арест.

За наезд на стаю сумма штрафа может возрасти.

