Электричество пропало в домах некоторых петрозаводчан

Сегодня в 8:40 в ряде домов в Петрозаводске пропало электричество. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

По данным ЕДДС, света нет в зданиях на улицах Ригачина, Чернышевского, Свирской. Причиной отключения стали плановые работы на сетях. Их обещают завершить до 13 часов.

