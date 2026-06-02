Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 2 раза

Банк подводит итоги 2023 года

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования по итогам 2023 года в 2 раза по сравнению с предыдущим годом – до 41,4 млрд рублей. Ипотечный портфель банка на 01.01.2024 года вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 131,4 млрд рублей.

Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам – «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

