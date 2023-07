Умерла известная своим союзом с Сержем Генсбуром актриса Джейн Биркин

В возрасте 76 лет умерла англо-французская актриса, певица Джейн Биркин. Она известна своим страстным романом с поэтом, актером и композитором Сержем Генсбуром. В их союзе на свет появилась в 1971 году будущая актриса и певица Шарлотта Генсбур.

В 1969 году они выпустили сингл «Je t'aime... moi non plus» (I love you … me neither), которую первоначально Генсбур написал для Брижит Бардо. Из-за сексуального подтекста песня вызвала скандал и была запрещена на радиостанциях в нескольких странах. В массовой культуре также известна сумка «Биркин», которую для актрисы в 1984 году из кожи создал Жан-Луи Дюма.

Снялась в фильмах «Слоган», «Зло под Солнцем», «Смерть на Ниле» и других. // фото unsplash.com