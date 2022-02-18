Умер народный артист России Геннадий Юхтин

Народный артист России Геннадий Юхтин скончался на 90-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Гильдию актеров.

Последние дни жизни актер провел в больнице. Причины его смерти не уточняются.

На счету Геннадия Юхтина более 120 ролей в кино и сериалах. Он снимался в таких картинах, как «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Неуловимые мстители», «Ошибка резидента», «Братья Карамазовы», «Петербургские тайны», «Каменская» и других. Фото ria.ru