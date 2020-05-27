Ученые предупредили об опасной для здоровья погоде

Специалисты из КНР выяснили, при какой температуре воздуха быстрее всего распространяется COVID-19, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в Xinhua.

«Специалисты изучили данные о 3,75 миллиона зараженных COVID-19 в период с января по май из 185 стран. Они выяснили, что более половины случаев заражения коронавирусом произошли при температуре воздуха от 5 до 15 градусов Цельсия», - сообщает издание.

Большая часть зараженных заболели при температуре от нуля до плюс 20 градусов. Кроме того, исследователи пришли к выводу, что COVID-19 наиболее заразен при влажности в 3–10 граммов воды на кубический метр.