Туристам открыли въезд на Соловки

Власти Архангельской области открыли Соловецкий архипелаг для туристов и паломников. Запрет на посещение Соловков, действовавший с 24 апреля из-за пандемии, отменен.

Как сообщает «Интерфакс», посещение Соловецкого архипелага возможно лишь со справкой об отсутствии COVID-19, которая должна быть выдана не ранее чем за два дня до дня прибытия на место. На территории архипелага вводится обязательный масочный режим в местах торговли, оказания услуг.

Также сняты ограничения на бронирование и размещение в гостиницах и других местах на Соловках.