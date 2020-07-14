14 июля 2020, 21:11
Туристам открыли въезд на Соловки
Желающим посетить архипелаг придется иметь пи себе справку об отсутствии коронавиуса
Власти Архангельской области открыли Соловецкий архипелаг для туристов и паломников. Запрет на посещение Соловков, действовавший с 24 апреля из-за пандемии, отменен.
Как сообщает «Интерфакс», посещение Соловецкого архипелага возможно лишь со справкой об отсутствии COVID-19, которая должна быть выдана не ранее чем за два дня до дня прибытия на место. На территории архипелага вводится обязательный масочный режим в местах торговли, оказания услуг.
Также сняты ограничения на бронирование и размещение в гостиницах и других местах на Соловках.