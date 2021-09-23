23 сентября 2021, 17:12
Турист из Мурманска погиб на отдыхе в Абхазии
Тело 36-летнего отдыхающего нашли в пруду в Новом Афоне
В Абхазии на отдыхе погиб турист из Мурманска. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.
36-летний мужчина пропал 15 сентября, с тех пор велись его поиски. Сегодня в 8:30 утра спасателям поступило сообщение об утопленнике, которого обнаружили в пруду городского парка в Новом Афоне. Погибшим оказался пропавший мурманчанин.
Причины гибели туриста предстоит выяснить специалистам. Фото pixabay.com/Tonkikh