Томский симфонический оркестр впервые выступит в Карелии

26 сентября в Карельской филармонии пройдут гастроли старейшего оркестра Сибири. Прозвучит один из шедевров Сергея Рахманинова - «Симфонические танцы» (6+)

Фото: Карельская госфилармония

В Петрозаводске коллектив гастролирует впервые. Выступление посвящено двойному юбилею - 80-летию Томского оркестра и Томской областной государственной филармонии.

Главное сочинение вечера - «Симфонические танцы» Сергея Рахманинова, одно из самых выдающихся творений композитора. Это его последнее оркестровое произведение, и в нем явно слышны автобиографические мотивы - хотя сам автор так и не раскрыл их до конца. Ещё во время работы Рахманинов сознательно отказался от программных пояснений: похоже, он хотел, чтобы смысл искал сам слушатель, ведь его музыка - неисчерпаемый источник для размышлений. «Симфонические танцы» композитор ценил выше всего написанного. И судьба у сочинения сложилась счастливая: сегодня его играют лучшие оркестры и крупнейшие дирижеры мира.

Концерт откроет музыка Константина Лакина - известного томского композитора, музыковеда и педагога, который много лет был единственным в Томске членом Союза композиторов СССР. В профессию его привел одобрительный отзыв Дмитрия Шостаковича о Струнном квартете G-dur. Оркестровое мастерство Лакина высоко ценил и его земляк, композитор Эдисон Денисов. Свыше полувека жизнь Константина Лакина была связана с Томским академическим симфоническим оркестром: именно он первым исполнял большинство его крупных партитур. Среди них - симфонические поэмы «Песнь о Сибири» и «Алые паруса», которые прозвучат 26 сентября в Большом зале Карельской филармонии.

Исполнители: Томский академический симфонический оркестр, художественный руководитель - народный артист России Владимир Понькин, дирижер - Игорь Берендеев.

Начало в 19:00. 6+

Приобрести билеты можно на сайте.

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