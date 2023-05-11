Суд оставил главу Минсельхоза Карелии за решеткой еще на два месяца

Сегодня судья Петрозаводского городского суда продлила меру пресечения министру сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимиру Лабинову.

Как сообщили «Петрозаводск говорит», Лабинов пробудет в заключении еще два месяца, до 14 июля. Такое решение приняла судья Елена Голяева.

Напомним, министр был задержан 15 марта. Его подозревают в получении 10-миллионной взятки. Уголовное дело возбуждено дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Следователи считают, что заместитель премьер-министра правительства Карелии с 2021 по 2022 год через посредника получил взятку «за совершение незаконных действий, в интересах предпринимателя, связанных с получением субсидий (грантов) на реализацию мероприятий по развитию сельского хозяйства и поддержки фермеров». Обычски прошли в Петрозаводске, Москве и Северной столице. Посредника министра задержали в Санкт-Петербурге.

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