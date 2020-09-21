Суд назначил историку Юрию Дмитриеву нового адвоката

Верховный суд Карелии назначил историку Юрию Дмитриеву нового адвоката, взамен заболевшего Виктор Ануфриев, который защищал руководителя карельского отделения «Мемориала» все эти годы. Заседание состоится 22 сентября. Об этом сообщает сайт Международного Мемориала (Минюст РФ внес Международный Мемориал в реестр «некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента»).

«Адвокат, защищающий Дмитриева, Виктор Ануфриев, болен и находится на режиме самоизоляции. 16 сентября 2020 года, когда должно было состояться рассмотрение апелляций, он уже обратился к суду с ходатайством отложить заседание до 28 сентября, когда он смог бы лично присутствовать в суде и представлять интересы своего подзащитного. Суд отложил рассмотрение только на пять дней и назначил Юрию Дмитриеву нового адвоката»,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее Дмитриев был признан виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетней приемной дочери. Судья назначил историку три с половиной года колонии строгого режима. По статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении огнестрельного оружия Дмитриев был оправдан.

Приговор обжалует гособвиненение, считая его слишком мягким, и сторона защиты, которая настаивает на невиновности руководителя карельского отделения «Мемориала». Апелляцию подали адвокат историка Виктор Ануфриев и представитель потерпевшей – адвокат Игорь Перов.