Студенты ПетрГУ показали высший пилотаж на соревнованиях

В Санкт-Петербурге прошли Всероссийские соревнования по созданию устройств для прохождения препятствий. Команда ПетрГУ заняла почетное четвертое место, сообщила пресс-служба университета.

Соревнования проходили в течение 10 дней. На них приехало 80 человек из 19 ведущих вузов России. Студенты писали программы, чтобы дроны могли самостоятельно проходить полосу препятствий.

Команду ПетрГУ представило три человека: Сергей Скорняков, Максим Красавцев, Владимр Майоров. Пресс-служба поздравила молодых людей с победой.