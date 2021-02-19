Спрятавшийся в туалете медведь напал на женщину

Неприятный инцидент приключился с американкой на Аляске. Женщина проводила выходные в загородной юрте на берегу озера Чилкат, вечером отправилась в уличный туалет, где на нее напало животное. О случившемся в американском штате пишет «Лента.ру».

«Прихожу, сажусь на сиденье, и кто-то немедленно кусает меня за ягодицу»,

- рассказала потерпевшая. На крики прибежал брат женщины. Он посветил фонариком и увидел морду медведя. Мужчина захлопнул сиденье и вместе с сестрой убежал в юрту. Рана у его сетры оказалась не опасной, ее промыли и перевязали. Со слов потерпевшей, это мог быть и не укус. Женщина предположила, что медведь мог ударить ее когтем.

На следующий день животного в туалете уже не было. Следы зверя осмотрел биолог. По мнению специалиста, на женщину напал черный медведь или барибал. Это наиболее распространенный в Северной Америке вид медведей, представители которого редко нападают на людей. В Северной Америке нападения черных медведей заканчиваются гибелью человека не чаще раза в год.

Ранее мы рассказывали, как житель Финляндии ночью наткнулся в туалете на детеныша королевского питона. А в Пскове женщина посреди ночи столкнулась в туалете с огромным грызуном. (фото lenta.ru)