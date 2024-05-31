Собака искусала ребенка в Карелии

Житель Сортавалы заплатит компенсацию ребенку, которого искусала его собака. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По данным ведомства, питомец находился на улице без намордника и без привязи. Хозяина рядом не было. Собака набросилась на проходящего мимо ребенка.

Прокуратура обратилась в суд с требованием о выплате компенсации несовершеннолетнему. Суд поддержал позицию надзорного органа. Хозяин должен будет выплатить пострадавшему ребенку 80 тысяч рублей. // Фото: unsplash.com / Arun Narayanan