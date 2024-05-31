В полиции рассказали о погибших в страшной аварии в Карелии

Стали известны подробности страшной аварии, которая унесла жизни трех человек в Кемском районе. Данные приводит Telegram-канал полиции Карелии.

Напомним, трагедия произошла днем 30 мая на 897-м километре трассы «Кола». По данным источника, 46-летний водитель автомобиля Toyota RAV4, житель Мурманска, уснул за рулем. В результате произошло столкновение со встречным грузовиком, которым управлял житель Архангельска. После этого внедорожник загорелся.

В ДТП погибли водитель автомобиля Toyota, 10-летний ребенок и 71-летняя женщина-пассажир.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. // Фото полиции Карелии