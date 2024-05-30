После аварии с тремя погибшими в Карелии возбудили уголовное дело

После аварии, унесшей жизни двух взрослых и ребенка в Кемском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом вечером 30 мая сообщили в прокуратуре Карелии.

«По факту дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ (прим.ред. нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)»,

- сообщили в надзорном органе.

Прокуратура Кемского района взяла на контроль установление обстоятельств смертельного ДТП. Авария произошла в четверг на 896 километре трассы Мурманск – Санкт-Петербург. Столкнулись кроссовер и фура. В ГИБДД сообщали о пожаре.

По предварительным данным, автомобиль Toyota RAV4 выехал на встречную полосу для совершения обгона. В результате столкновения водитель Toyota и два пассажира погибли. // фото пресс-служба ГИБДД