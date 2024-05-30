30 мая 2024, 18:52
Трех мальчиков ударило током – они удочкой достали до проводов
Детей госпитализировали после инцидента в Самарской области, проверку проводят правоохранители
Жесткие кадры из Самарской области появились в Интернете (18+). На них видно, как трое мальчишек дотягиваются удочкой до проводов, затем идет вспышка, воет сигнализация на машинах, двое падают, а один держится за лицо и убегает.
Инцидент случился в городе Чапаевск 29 мая. По информации издания 63.ru, от удара током пострадали двое детей, они госпитализированы, медики оказывают им помощь.
По факту происшествия проверку проводит полиция, прокуратура. // фото скриншот видео РЕН-ТВ