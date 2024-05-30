30 мая 2024, 16:14
Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на севере Карелии
Toyota RAV4 и фура столкнулись в Кемском районе, кроссовер с людьми загорелся
Столкновение кроссовера Toyota RAV4 и фуры на трассе «Кола» в Кемском районе оказалось фатальным. В Госавтоинспекции Карелии раскрыли подробности столкновения, произошедшего днем 30 мая.
Предварительно известно, что водитель кроссовера с прицепом, двигаясь со стороны Мурманска, допустил выезд на встречную полосу. Произошло столкновение с большегрузом Sitrak. После этого кроссовер загорелся. Кадры полыхавшего автомобиля были опубликованы в паблике «Жесть Мурманск».
«По предварительным данным, в результате происшествия водитель и двое пассажиров внедорожника погибли. Один из пассажиров – ребенок»,
- сообщили в Госавтоинспекции.
На месте аварии работает полиция и сотрудники спецслужб. // фото пресс-служба ГИБДД