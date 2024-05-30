30 мая 2024, 16:14
Происшествия

Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на севере Карелии

Toyota RAV4 и фура столкнулись в Кемском районе, кроссовер с людьми загорелся

Столкновение кроссовера Toyota RAV4 и фуры на трассе «Кола» в Кемском районе оказалось фатальным. В Госавтоинспекции Карелии раскрыли подробности столкновения, произошедшего днем 30 мая.

Предварительно известно, что водитель кроссовера с прицепом, двигаясь со стороны Мурманска, допустил выезд на встречную полосу. Произошло столкновение с большегрузом Sitrak. После этого кроссовер загорелся. Кадры полыхавшего автомобиля были опубликованы в паблике «Жесть Мурманск».

«По предварительным данным, в результате происшествия водитель и двое пассажиров внедорожника погибли. Один из пассажиров – ребенок»,

- сообщили в Госавтоинспекции.

На месте аварии работает полиция и сотрудники спецслужб. // фото пресс-служба ГИБДД

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