Ребенок и двое взрослых погибли в ДТП на севере Карелии

Столкновение кроссовера Toyota RAV4 и фуры на трассе «Кола» в Кемском районе оказалось фатальным. В Госавтоинспекции Карелии раскрыли подробности столкновения, произошедшего днем 30 мая.

Предварительно известно, что водитель кроссовера с прицепом, двигаясь со стороны Мурманска, допустил выезд на встречную полосу. Произошло столкновение с большегрузом Sitrak. После этого кроссовер загорелся. Кадры полыхавшего автомобиля были опубликованы в паблике «Жесть Мурманск».

«По предварительным данным, в результате происшествия водитель и двое пассажиров внедорожника погибли. Один из пассажиров – ребенок»,

- сообщили в Госавтоинспекции.



На месте аварии работает полиция и сотрудники спецслужб. // фото пресс-служба ГИБДД